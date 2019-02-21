Они настоящие: «Комсомолка» нашла современных «Ромео и Джульетту» из конкурирующих служб доставки
Фото влюбленных новосибирских курьеров из конкурирующих служб доставки разлетелись по соцсетям сутки назад. Многие гадали: что это – пиар-ход или реальная история любви? А работодатели пообещали даже оплатить ребятам поездку в Париж, только бы они отозвались. «Комсомольской правде»-Новосибирск» удалось найти современных «Ромео и Джульетту»: ими оказались 20-летний Дмитрий Некрасов и 21-летняя Юлия Ястребова.
Мы их нашли: «Комсомолка» встретилась с влюбленными курьерами из конкурирующих служб доставки.Татьяна СОЛОВОВА
- Встречаемся мы с декабря 2018 года. Сфотографировали нас в конце января, когда мы стояли у отеля на площади Ленина, - рассказал КП-Новосибирск Дима. – Юля заметила, что нас кто-то сфотографировал. Но я сказал, что мне без разницы, и как-то перестал об этом задумываться.
О том, что парочка стала настоящей знаменитостью в соцсетях, Дима узнал от своих друзей.
- Мне в соцсетях стали присылать посты в самых разных группах, а потом я сказал об этом Юле. Мы, если честно, такого даже не ожидали, а тем более поездки в Париж, - говорит Дима.
Кстати, загранпаспортов ни у Юли, ни у Димы пока нет, так что поездку придется немного отложить, пока они не сделают документы.
ИСТОЧНИК KP.RU