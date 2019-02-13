2019-02-13T12:28:33+03:00
Общество

Необычные туристы: в Новосибирске оштрафовали миссионеров, прилетевших из Америки и Израиля

Они попали в Россию под видом туристов, но на самом деле читали закрытые лекции для еврейской молодежи
Катерина ИВАНОВА
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Один из выступающих перед новосибирской публикой Велвел Белинский, он был оштрафован на 2 тысячи рублей. Фото: Youtube.com\канал Колель ТораОдин из выступающих перед новосибирской публикой Велвел Белинский, он был оштрафован на 2 тысячи рублей. Фото: Youtube.com\канал Колель Тора
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В Новосибирске правоохранительные органы оштрафовали выступающих на закрытом мероприятии «Еврейских лайфхакер». Семинар для еврейской молодежи (возраст участников был заявлен от 18 до 30 лет) проходил в санатории «Сибиряк». Два лектора оказались приезжими, Велвел Белинский прилетел из США, а Ашер Альтшуль — из Израиля. С этим и возникли проблемы.

— Их привлекли к административной ответственности по ст 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином въезда в Российскую Федерацию». Они въехали по туристическому каналу, говорили, что цель их приезда — обычный туризм, но при этом осуществляли здесь миссионерскую деятельность. Оба лектора были оштрафованы на 2 тысячи рублей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Известно, что лекторов с выступлениями пригласил еврейский общинный культурный центр «Бейт Менахем». Напомним, не так давно этот же центр привозили в Новосибирск другую спорную фигуру — Йосефа Менделевича, который в советское время был осужден за попытку угона самолета. Не все эксперты одобряют гастроли таких миссионеров по России.

— Возникает подозрение, что не случайно такая фигура появилась в России, тем более, что тут целый цикл лекций, — комментировал КП-Новосибирск Сергей Чудинов, кандидат философских наук, автор диссертации «Терроризм как социокультурный феномен». — Возникает впечатление, что некоторые силы пытаются подогреть протестные настроения в определенных кругах. Фигура все-таки непростая, его (Менделевича — Ред.) называют живой легендой, а его лекции начинаются с того, что он рассказывает про попытку захвата самолета. То есть фактически это попытка террористического акта по современным понятиям, но она романтизируется и героизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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