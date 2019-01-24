«Как мы угоняли самолет»: преступник из 70-х прочитал в Новосибирске лекцию про коммунизм и евреев

СЕГОДНЯ 18:35 2019-01-24T18:35:38+03:00

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В Новосибирске побывал с лекциями Йосеф Менделевич. В советское время его фамилия была на слуху. В 1970 году Менделевич вместе с друзьями-сионистами пытался угнать самолет Ан-2 рейса № 179 «Ленинград — Приозерск» и улететь на нем в Швецию, а оттуда эмигрировать в Израиль. Но компанию заговорщиков прямо возле трапа повязали сотрудники КГБ. Все участники акции отсидели в тюрьме, а после стали героями на своей исторической родине — в Израиле. Прошло много лет и вот Менделевич, который стал раввином, снова в России. Ездит по городам с лекциями. В Новосибирске он выступил в еврейском общинном культурном центре «Бейт Менахем».

Главные тезисы еврея-эмигранта обозначила афиша: «Становление еврейского самосознания, борьба с коммунистическим режимом, как мы угоняли самолет и соблюдение заповедей в тюрьме». Интересно, что на встречу пригласили только молодежь, возраст аудитории от 18 до 30 лет. Зачем раввину такой необычный гастрольный тур по Сибири, мы спросили у эксперта — Сергея Чудинова, кандидата философских наук, автора диссертации «Терроризм как социокультурный феномен»:

— Возникает подозрение, что не случайно такая фигура появилась в России, тем более, что тут целый цикл лекций, — говорит Чудинов. — Возникает впечатление, что некоторые силы пытаются подогреть протестные настроения в определенных кругах. Фигура все-таки непростая, его называют живой легендой, а его лекции начинаются с того, что он рассказывает про попытку захвата самолета. То есть фактически это попытка террористического акта по современным понятиям, но она романтизируется и героизируется. Сейчас это подается в такой форме: что это вполне нормально, вынужденное действие. И обратите внимание, что внимают всему молодые люди.

Интересно, что лекция Менделевича совпала с воздушным ЧП. Во вторник самолет «Аэрофлота», следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СКР, один из пассажиров пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования в Афганистан. Следователи возбудили дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».