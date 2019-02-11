«Необъективно и невсесторонне»: прокуратура пожурила новосибирский минтранс за 189 автобус в поселке Светлый
Общественная организация «Гражданский патруль» опубликовала ответ прокуратуры на запрос по поводу организации транспортного сообщения жителей микрорайона Светлый Мошковского района с Новосибирском. Населенный пункт находится в 30 километрах от города, и основная часть жителей работает в мегаполисе. В прошлом году в связи с увеличением числа жителей в поселке начались проблемы с общественным транспортом. По утрам автобус 189-го маршрута уходил переполненный, часть людей не могла войти и добиралась до города на попутном транспорте. Жители начали писать заявления в различные инстанции с просьбой изменить конечную остановку 189-го маршрута — перенести ее со станции Мочище к ним, на три километра дальше. В результате мониторинга перевозчик увеличил количество рейсов через Светлый, но конечную не перенесли. Общественники продолжили борьбу и подали жалобу в прокуратуру.
— Установлено, что сотрудники министерства необъективно и невсесторонне рассмотрели поданное в интересах жителей микрорайона Светлый обращение по вопросу ненадлежащей организации транспортного обслуживания, — посчитали в прокуратуре Новосибирской области.
Ответ министерства о том, что изменение маршрута нецелесообразно, проверяющие органы назвали преждевременным, так как сначала необходимо было провести полное исследование пассажиропотока.
В результате заместитель прокурора области потребовал от минтранса вернуться к рассмотрению вопроса об изменении маршрута автобуса 189 маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU