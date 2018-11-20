«Шпротики» из пригорода: пассажиры сняли на видео, как берут штурмом рейсовый автобус

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-20T15:57:20+03:00

Каждое утро в поселке под Новосибирском начинается с борьбы людей за место в 189 автобусе [видео]

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В микрорайоне Светлый поселка Октябрьсякий почти каждое утро на остановке ажиотаж. Люди ждут рейсовый 189 автобус, который увозит пассажиров до электрички и в город Новосибирск. Ходит автобус приблизительно раз в час. При этом далеко не всегда всем желающим удается достичь заветной цели и оказаться в салоне. Жители сняли на видео одну из утренних посадок. На картинке мелькают люди, которые пытаются пролезть в дверь ПАЗа, из которой уже торчат чьи-то головы, ноги и руки.

— Ну вот, не вошли все, — комментирует автор видео.

— Это еще в субботу, — слышится женский голос за кадром.

— Вон сколько народа осталось на остановке стоять на улице. Человек десять, — продолжает мужчина утренний обзор. — Всем на работу. Всем надо ехать. Водитель заднюю дверь даже не открывает.

Через несколько секунд дверь автобуса закрывается, люди остаются стоять на остановке.

Видео размещено в группе поселка в социальных сетях. Местные жители ругаются и собираются писать коллективные письма в минтранс. Некоторые ругают и водителя, и слишком напористых пассажиров:

— Цивилизация должна быть в голове у граждан, а не сама до куда-то доходить! Судя по видео, у людей, которые набиваются в автобус как «шпротики» она отсутствует! Так же как и у водителя автобуса! Про безопасность не слышали!? Про максимальное количество пассажиров? Я понимаю, всем надо на работу! Да вызовите вы такси, в конце концов, если на работу опаздываете! Люди щемятся сломя голову, набиваются в него, а то, что он перевернуться может, никто об этом не задумывается! Таким макаром он когда-нибудь увезет всех пассажиров в кювет или под КАМаЗ, а не на работу! — возмущается одна из жительниц в комментариях к видео.