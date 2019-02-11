Замкнуло проводку: два человека погибли в сгоревшем доме в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 06:47 2019-02-11T07:01:49+03:00

Сегодня ночью в Ленинском районе вспыхнул дом: два человека погибли

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В ночь на понедельник, 11 февраля на улице Оборонной загорелся частный дом на двух хозяев.

— Пожар заметили в 2:36 ночи, в 2:47 пожарные были на месте. На момент прибытия пожарных открытым огнем горел частный дом в Ленинском районе. Полностью ликвидировать горение удалось в 6:39 утра. Огнем уничтожена кровля дома и веранда, в первой половине дома произошло частичное обрушение потолочного перекрытия, сгорела комната первой половины дома. Общая площадь пожара — 92 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Вторая половина дома огнем не повреждена.

В ведомстве уточнили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в первой половине дома, в комнате.

— В сгоревшем доме оказались двое погибших, — добавили в МЧС.

Напомним, в прошедшие выходные в селе Полойка Краснозерского района пожар в деревянном доме унес жизни женщины и четверых детей. Отец семейства успел спастись из горящего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU