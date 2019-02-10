Пожарный датчик был неисправен: сигнал из дома, где сгорели мать и четверо детей, новосибирским спасателям не поступил

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-10T16:01:32+03:00

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Новосибирские следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели мамы и четверых детей в Краснозерском районе. И они озвучили первые результаты проверки:

- Известно, что в ноябре 2018 между администрацией Полойского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области и «Учебным центром федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» был заключен муниципальный контракт на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями и их техническое обслуживание, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Но сигнал о пожаре в доме, где погибли люди, на пульт дежурной службы так и не поступил.

Следователи уже завели уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Проверка всех обстоятельств гибели семьи продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU