2019-02-08T18:18:44+03:00
Происшествия

В домах снова холодно: на новосибирской ТЭЦ-5 обнаружили новый дефект

Вечером в пятницу в некоторых домах снова стали остывать батареи
Виктория МИНАЕВА
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Из-за неполадок на ТЭЦ-5 новосибирцы снова мерзнут в квартирах.Из-за неполадок на ТЭЦ-5 новосибирцы снова мерзнут в квартирах.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Жители центральной части Новосибирска снова почувствовали холод в квартире. Произошло это вечером в пятницу, 8 февраля, при температуре на улице в -35 градусов. В соцсетях люди предположили, что произошла снова авария на ТЭЦ-5.

— Все-таки это не авария, авария — это разрушение сооружений, конструкций и так далее. Но действительно вечером в пятницу на одном из сетевых трубопроводов ТЭЦ-5 был обнаружен дефект, — прокомментировала КП-Новосибирск Ольга Алексеева, пресс-секретарь СГК. — Циркуляция сетевой воды не останавливалась. Но небольшая просадка давления была.За пару часов дефект устранили, в УК всех задействованных районов были направлены телефонограммы. Мы в них просим проверять отопление, при необходимости сбросить воздух. Из-за перепадов давления отопительная система может быть завоздушена. По идее в течение 2-3 часов все нагреется до нужных температур.

Напомним, ранее, 4 февраля, на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок. Из-за чего многие дома остались без горячей воды и отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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