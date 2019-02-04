Не выдержал мороза: на ТЭЦ-5 вышел из строя энергоблок

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-04T11:28:53+03:00

Сейчас коммунальщики работают над устранением аварии на ТЭЦ-5

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Сегодня, 4 февраля, на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания у губернатора области Андрея Травникова.

— Сегодня в 9:30 поступила информация о выводе на ТЭЦ-5 одного энергоблока, который нек выдержал мороза. Ситуацию контролирует СГК. Планируется, что к вечеру энергоблок будет введен в действие, — рассказал Анатолий Локоть во время доклада.

Согласно информации на портале системы жизнеобеспечения города «Мой Новосибирск», несмотря на ЧП на ТЭЦ-5 в городе пока нет отключений горячей воды и отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU