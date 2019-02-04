Не выдержал мороза: на ТЭЦ-5 вышел из строя энергоблок
Сейчас коммунальщики работают над устранением аварии на ТЭЦ-5
Аварию на энергоблоке планируют устранить до вечера.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня, 4 февраля, на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания у губернатора области Андрея Травникова.
— Сегодня в 9:30 поступила информация о выводе на ТЭЦ-5 одного энергоблока, который нек выдержал мороза. Ситуацию контролирует СГК. Планируется, что к вечеру энергоблок будет введен в действие, — рассказал Анатолий Локоть во время доклада.
Согласно информации на портале системы жизнеобеспечения города «Мой Новосибирск», несмотря на ЧП на ТЭЦ-5 в городе пока нет отключений горячей воды и отопления.
ИСТОЧНИК KP.RU