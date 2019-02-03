«Почему Таллин? В России нет достойных городов?»: соцсети остро отреагировали на выбор столицы Тотального диктанта-2019

СЕГОДНЯ 06:28 2019-02-03T06:32:11+03:00

Родина ежегодной акции - Новосибирск. Но уже второй год жюри выбирают так называемую столицу, место, где автор текста будет диктовать диктант. Фото: Виктория МИНАЕВА

Столицей Тотального диктанта в 2019 году стал Таллин, но не всем понятен выбор этого города

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Новосибирская акция Тотальный диктант, которая разрослась до мировых масштабов, уже второй год выбирает столицу мероприятия. В том году ею стал Владивосток, а в этом — эстонский Таллин. Именно там Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик, прочитает свой текст. Об этом на страничках в соцсетях сообщили создатели акции. Но интернет-аудитория отнеслась к новости с недоумением. Во-первых, онлайн-голосование показывало, что народ больше голосов отдал за Пензу. Во-вторых, Таллин — не российский город.

Так выглядело онлайн-голосование.

— Почему Таллин??? Не пойму я! Что в России нет достойных городов?! — пишут комментаторы.

— Зная, как прибалтийские государства пытаются искоренить русский язык... Такой ход — это все равно, что провести эстонский диктант в Москве, — отмечают одни.

— И зачем тогда надо было голосование делать? Таллин набрал чуть больше половины голосов от результата Пензы, — добавляют другие.

— Мда, везде политика! — считают подписчики группы акции.

Впрочем, есть и те, кто одобряет выбор, пытаясь объяснить голосование жюри:

— Там (в Таллине) уже несколько лет его (Тотальный диктант) успешно проводит крутая команда организаторов. Приходит более двух тысяч человек каждый год. Статус столицы Тотального диктанта — это награда организаторам за труд.

— Нужно популяризировать русский язык за рубежом, — есть и такая версия выбора столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU