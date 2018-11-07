Критик напишет детектив: автором нового Тотального диктанта станет Павел Басинский

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-07T14:15:17+03:00

Писатель признался: он напишет четыре детективных текста и свяжет их общей идеей

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Сегодня в Москве объявили автора Тотального диктанта-2019. Им станет российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Организаторы проекта, рожденного в Новосибирске, только что провели пресс-конференцию в ТАСС, где официально представили нового автора.

— От таких предложений не отказываются, такие предложения с небес приходят, — поделился настроением писатель. — Стать автором тотального диктанта — это честь огромная. Когда представляешь, какая аудитория огромная будет не просто читать, а писать четыре твоих текста, а их будет четыре, и какой будет географический масштаб, то невольно преисполняешься гордостью.

По словам Павла Басинского, организатор проекта Ольга Ребковец сказала, что это могут быть не совсем ординарные тексты. Участников акции ждут в некотором роде детективные тексты, связанные с русской литературой. Все они будут связаны между собой общей идеей.

Авторы проекта советуют участникам Тотального диктанта-2019 познакомиться со следующими произведениями Павла Басинского:

— «Московский пленник»,

— «Смиренник и аристократ»,

— «Максим Горький. Миф и биография»,

— «Лев Толстой: Бегство из рая»,

— «Страсти по Максиму. Горький: девять дней после смерти»,

— «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: История одной вражды»,

— «Скрипач не нужен. Роман с критикой».