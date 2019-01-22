2019-01-22T08:07:34+03:00
Происшествия

В новосибирском банке произошел взрыв

ЧП произошло в Первомайском районе, пострадал офис Бинбанка
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Взрыв произошел в банке в Первомайском районе.Взрыв произошел в банке в Первомайском районе.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В Новосибирске прогремел взрыв. ЧП произошло по адрес: улица Первомайская, 160, где находится офис Бинбанка. Об этом Радио «Комсомольская правда» одновременно сообщили несколько источников из МВД. В пресс-службе ведомства редакции ответили, что информацией не владеют.

«Выбиты двери, разрушены стены, окна» - на месте происшествия работает корреспондент Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Однако известно, что в правоохранительных органах уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Законом предусмотрено за это до пяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности читайте ЗДЕСЬ.

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