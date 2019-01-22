2019-01-22T07:44:32+03:00
Происшествия

«Взрыв неизвестного происхождения»: в Новосибирске двое в масках взорвали банк и сбежали без денег

Преступники взорвали пустое отделение Бинбанка. По предварительным данным, они охотились за деньгами, но не смогли до них добраться
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Взрыв произошел в офисе Бинбанка. Сейчас на месте ЧП работают следователи.Взрыв произошел в офисе Бинбанка. Сейчас на месте ЧП работают следователи.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В ночь на 22 января в Новосибирске прогремел взрыв. ЧП случилось в Первомайском районе в офисе Бинбанка. Об этом «Комсомольской правде»-Новосибирск» сообщили источники в МВД.

Сначала в дежурную часть поступил сигнал о задымлении. Это произошло в пять часов ночи. По адресу Первомайская, 160 экстренно выехал наряд. На месте происшествия сотрудники и застали последствия взрыва.

Так сейчас выглядит вход в банк. Фото: Даба ДАБАЕВ

Так сейчас выглядит вход в банк.Фото: Даба ДАБАЕВ

— Установлено, что на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома расположен офис ПАО «Бинбанк». При входе в помещение для доступа граждан в банкомат имеется помещение: 3 на 3 метра. Располагается два банкомата. Данное помещение повреждено полностью, включая стены и потолок от взрывной волны неизвестного происхождения, — зачитал сводку собеседник Радио «Комсомольская правда», добавив, что никто не пострадал.

Взрывной волной вынесло двери. Фото: Даба ДАБАЕВ

Взрывной волной вынесло двери.Фото: Даба ДАБАЕВ

Получить официальный комментарий пресс-службы МВД редакции не удалось: сотрудница пояснила, что не владеет информацией.

Однако, как стало известно «Комсомольской правде», банкоматы выдержали взрыв. Они повреждены, но деньги остались внутри. По предварительным данным, бандиты охотились именно за наличностью. Банкиры уже подтвердили оперативным работникам, что деньги не похищены.

ЧП произошло в Первомайском районе. Фото: Даба ДАБАЕВ

ЧП произошло в Первомайском районе.Фото: Даба ДАБАЕВ

По предварительным данным, банкоматы были заряжены хорошо, и наличности в них было много.

Не достигнув своей цели, преступники скрылись. Один из источников также сообщил, что взрыватели были в масках. Однако достоверных подтверждений этому факту нет. Сейчас правоохранители отсматривают записи с камер видеонаблюдения. Судя по всему, преступников было двое. Их личности пока не установлены.

Возбуждено уголовное дел по части 2 статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Законом предусмотрено за это до пяти лет лишения свободы.

КСТАТИ

На банкоматы в Новосибирске и области покушаются достаточно часто, но в основном безуспешно. Хотя в 2013 году налетчикам все-таки удалось поживиться наличкой, взорвав приемники банка «Восточный экспресс» на проспекте Маркса, тогда преступники завладели двумя миллионами рублей.

В 2014 году в Бердске преступники взорвали отделение банка «Левобережный», точнее, ту часть помещения, где стоял банкомат. Добыча подрывников оказалась весьма скромной — 100 тысяч рублей.

В 2015 году взрыв прогремел в Сбербанке на улице Земнухова в Новосибирске. Комнате с банкоматами основательно досталось, но поживиться преступник по каким-то причинам не смог или не успел. Как говорят очевидцы, с места происшествия он удрал на велосипеде... В 2016 снова досталось отделению Сбербанка, но уже на улице Станиславского.

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