«Предлагаю давать подсрачники жирным» - всемирно известный танцор нахамил людям с лишним весом
Приглашенный танцор новосибирского оперного театра Сергей Полунин сурово высказался о полных людях. На своей страничке в «Инстаграме» он предложил, как вести себя с ними.
«Предлагаю давать подсрачники когда видите Жирных Людей ето поможет им и подтолкнёт решится скинуть жир. Нет Уважения Лентяям. Хватит сидеть на ж…е! начните заниматься кто-то видел жирных Львов и львиц. Это не полезно это некрасиво это лентяйство. Хватит жрать Поднимите свою ж…у Сходите на природу начните Упражняться Или получайте подсрачники».
Редакция «КП»-Новосибирск» оставила пунктуацию и орфографию автора нетронутой, сократив только ругательное слово. При этом, Полунин написал свой пост как на русском, так и на английском языках.
За пару часов пост собрал 6 тысяч «лайков». Впрочем, в комментариях не все солидарны с автором.
«Бомбит пацана», - написал один из подписчиков.
«Ты великий танцор, но ужасный человек», - прокомментировал другой.
«Господи, 21-ый век на дворе. Все говорят о толерантности, а на деле оскорбляют друг друга. Вы можете думать, что хотите, но хотя бы внешне нужно относиться ко всем людям уважительно. Мне просто противно смотреть на эту презрительную невнятную речь с такими словами как "ето"», - пишет третий.
«Что с этим аккаунтом происходит?» - недоумевает другой.
Можно, конечно, предполагать, что страница танцора взломана. Однако публично Полунин не заявлял, о том, что кто-то проник в его аккаунт.
Напомним, Сергей Полунин периодически выступает в Новосибирском оперном театре. Был солистом Королевского балета в Лондоне. Недавно исполнил танцевальную роль в диснеевском фильме «Щелкунчик и четыре королевства», также он сыграл в таких картинах, как «Убийство в "Восточном экспрессе"» и «Красный воробей».