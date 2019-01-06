2019-01-06T10:24:13+03:00
Звезды

Сладкий Кавалер из Сибири: в фильме «Щелкунчик и четыре королевства» засветился танцор из НОВАТа

В рождественской сказке артист танцует с афроамериканской балериной Мисти Коуплэнд
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства».Кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства».
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Частый гость новосибирского оперного театра попал в сказку. Артист балета Сергей Полунин сыграл роль в фильме «Щелкунчик и четыре королевства». Танцор верен своему амплуа – в новом фильме студии Disney он, как обычно, танцует.

В Новосибирском оперном театре Полунин участвовал постановках «Жизель», «Лебединое озеро», «Спартак», «Дон Кихот» и многих других. Танцевал он и в балете «Щелкунчик» исполняя главную партию.

А вот в диснеевской сказке роль Щелкунчика досталась другому – героя играет афроамериканец. Полунин же играет Сладкого Кавалера. Разумеется – тоже танцующего. Партнером Сергея стала заморская прима Мисти Коуплэнд.

Напомним, Полунин родился на Украине, но недавно получил российский паспорт. Перед этим танцор отметил свое 29-летие и сделал татуировку на груди — портрет Владимира Путина. Артист играл в Королевском балете в Лондоне, сейчас он приглашенный солист в Новосибирском театре оперы и балета, зрители уже видели его в кино, например, он сыграл в таких картинах, как «Убийство в "Восточном экспрессе"» и «Красный воробей».

Один из постеров к новогодней сказке.

Один из постеров к новогодней сказке.

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