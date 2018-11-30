«Россия для меня всегда была добром»: украинский танцор получил российское гражданство

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-30T17:16:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинский танцовщик Сергей Полунин хорошо знаком всем московским и новосибирским любителям балета. Артист учился в Херсоне, потом до 2012 года был премьером Королевского балета в Лондоне. Шесть лет назад он переехал в Россию, стал постоянным приглашенным солистом НОВАТа. Еще он был премьером, а потом стал приглашенным солистом Московского музыкального театра им. Станиславского - Немировича-Данченко.

На днях парень получил российское гражданство, и выложил фото своего нового паспорта в Инстаграме.

- Россия для меня всегда была и есть добром, и я очень счастлив стать гражданином России, - написал Сергей в своем Инстаграме. – Моя поддержка Владимиру Путину, который поддерживает свой народ. Не могу представить, насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было.

Кстати, в свой день рождения, 20 ноября, звезда мирового балета Сергей Полунин выложил в соцсети фото, где у него на груди можно увидеть татуировку с Путиным.