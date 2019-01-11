2019-01-11T13:52:30+03:00
Общество

Допрыгались: следователи проверят новосибирский батутный центр

В фокус внимания попал спортивный центр «Зона гравитации»
Екатерина КОМЯКОВА
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Батутный центр проверят после сообщений в СМИ.Батутный центр проверят после сообщений в СМИ.Фото: Евгения ГУСЕВА
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О грядущей проверке батутного цента в Новосибирске сообщают сами следователи. В ближайшее время они займутся спортивным заведением «Зона гравитации» в Дзержинском районе. Поводом для такого решения стали сообщения средств массовой информации о травмировании детей в этом развлекательном центре.

— В ходе проведения проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщают в следственном управлении Новосибирской области.

Пока следователи предполагают, что в данном случае нарушены положения статьи 238 Уголовного кодекса — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее мы писали о том, что новосибирцы жаловались на травмы после походов в батутные центры, в том числе о заведении Eversi. Тогда сотрудники спортивного центра говорили, о том, что дети не слушают указания инструктора, а родители не делали им замечаний.

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