2019-01-11T09:11:08+03:00
Здоровье

«Дойдем до Верховного суда»: против хирурга, возможно, оставившего подростка бездетным, закрыли уголовное дело

Родители считают, что расследование затянули и не согласны с решением суда
Александра БРУНЯ
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Отчаявшись добиться справедливости самостоятельно, родители предали огласке случившееся с ребенком, в надежде наказать хирурга. Фото: Елена ПетроваОтчаявшись добиться справедливости самостоятельно, родители предали огласке случившееся с ребенком, в надежде наказать хирурга. Фото: Елена Петрова
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История 12-летнего Леши*, который из-за врачебной ошибки в будущем может остаться сам без детей, стала достоянием общественности весной прошлого года. Отчаявшись добиться справедливости самостоятельно, родители предали огласке случившееся с ребенком, в надежде наказать хирурга.

Но от руководства больницы врач получил лишь выговор за то, что вовремя не смог установить заболевание яичка у мальчика, а лечил ребенка от аппендицита. А недавно и уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, против доктора было закрыто.

- Истек срок давности. По этой статье он всего лишь два года. Следователи, на наш взгляд, затянули расследование, - отмечает Елена Петрова*, мама мальчика. – В апелляции нам уже отказали, но мы не будем сдаваться. Если нужно – до Верховного суда дойдем.

Общественники, к которым женщина также обратилась за поддержкой, также уверены, что расследование длилось слишком долго.

- На истечение срока давности явно повлияла необъяснимая медлительность следственных органов, - отметили в «Гражданском патруле».

* Имена героев изменены по этическим соображениям.

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