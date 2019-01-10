2019-01-10T13:43:50+03:00
Дом. Семья

Федот переехал: новосибирский енот, которого приютили спасатели, отправился в спортивную школу

Такое решение приняли, чтобы за животным было проще ухаживать
Екатерина КОМЯКОВА
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Енот Федот переселился на конноспортивную базу. Фото: vk.com/mass54Енот Федот переселился на конноспортивную базу. Фото: vk.com/mass54
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В начале этого года сотрудники Муниципальной аварийной спасательной службы выловили в квартире енота. Животное сбежало из клетки и спряталось за стиральной машиной, покусав хозяина. Мужчина попросил спасателей выловить беглеца и забрать с собой. Сначала енота привезли на базу спасателей, придумали ему кличку Федот, но держать питомца в отряде продолжительное время оказалось невозможно. Поэтому Федю решено было пристроить туда, где есть специалисты по уходу за дикими и домашними животными.

— С 8 января енот переехал в Новосибирскую детско-юношескую спортивную школу «Заря» на конноспортивную базу, — рассказывают сотрудники МАСС. — Дирекция учреждения обещала заботиться о животном, вовремя кормить и поить, сделать просторный вольер, провести курс социальной адаптации к людям.

При этом спасатели не бросают питомца, они уже побывали в спортивной школе и повидались с Федотом. Говорят, что животное чувствует себя хорошо и начинает осваиваться.

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