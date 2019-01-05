Буйный зверек: новосибирец вызвал спасателей, чтобы поймать бегающего по квартире енота
Инцидент произошел в пятницу, 4 января в Советском районе. В квартире енот выбрался из клетки, а хозяин не мог его поймать.
— В 12:46 на телефон спасателей поступил вызов по адресу улица Сиреневая. Мужчина рассказал, что енот выбрался из клетки и бегает по всей квартире, и сам он изловить его не может, так как енот ведет себя агрессивно и даже укусил хозяина, который пытался его поймать, — рассказали в пресс-службе МАСС.
Прибывшие на вызов спасатели поймали в полотенце енота, после чего поместили его в клетку, однако хозяин попросил забрать зверька.
— Теперь енот будет жить в одном из отрядов службы, — добавили в пресс-службе МАСС.
Буйный енот в квартире..