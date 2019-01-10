2019-01-10T12:11:46+03:00
Здоровье

Изолировали от других пациентов: для рожениц с туберкулезом открыли новое отделение

На создание специальной палаты потратили более 200 тысяч рублей
Александра БРУНЯ
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По статистике в год в отделение поступает от 20 до 35 женщин с открытыми формами туберкулеза.По статистике в год в отделение поступает от 20 до 35 женщин с открытыми формами туберкулеза.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Роддом для рожениц с открытыми формами туберкулеза был закрыт в прошлом году. Отделение на улице Сухарной, 70/1 требовало капитального ремонта, а само здание, построенное в начале прошлого века — объект культурного наследия. Поэтому решено было открыть отдельный бокс для таких рожениц в Новосибирской областной больнице.

Сегодня обсервационный родовой бокс официально презентовали Министру здравоохранения региона Константину Хальзову.

— Родовой бокс изолирован. Возможность пересечения потоков пациентов исключена, — отметил министр.

Бокс рассчитан на трех рожениц с открытыми формами туберкулеза. По статистике в год в отделение поступает от 20 до 35 женщин с таким заболеванием, так что мест на всех хватит. На создание бокса было потрачено более 200 тысяч рублей.

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