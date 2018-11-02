2018-11-02T14:24:54+03:00
Здоровье

На одну больницу меньше: в Новосибирске закрывают отделение для рожениц с туберкулезом

Рожениц переведут из отдельного здания в родильным дом Новосибирской областной клинической больницы
Александра БРУНЯ
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Отделение находится в историческом здании, построенном в начале XIX века. Фото: 2GISОтделение находится в историческом здании, построенном в начале XIX века. Фото: 2GIS
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Роддом, предназначенный для рожениц с открытыми формами туберкулеза, решили закрыть. Отделение сейчас находится на улице Сухарной, 70/1 и перестанет работать до конца этого года.

— Здание, в котором расположено 118 отделение областной больницы, построено в начале XX века и является объектом культурного наследия, которому в настоящее время требуется проведение капитального ремонта, — рассказал «КП»-Новосибирск» Игорь Шульга, начальник юридической службы облбольницы.

Всех сотрудников о сокращении, по словам Игоря Шульги, предупредили как положено — за два месяца, а также предложили вакантные должности. В облбольнице сейчас готовят специальные палаты для рожениц с открытым туберкулезом.

После закрытия, руководство больницы планирует отдать здание «в казну Новосибирской области». Слухи о том, что на месте отделения планируется возвести жилое здание, в больнице не подтверждают:

— О планах по возведению на участке жилого дома нам не известно, — добавил Игорь Шульга.

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