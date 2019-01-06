«Для меня стало полной неожиданностью…» - главный тренер ХК «Сибирь» извинился за разгромное поражение команды

6 Янв. 2019 2019-01-06T07:47:31+03:00

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- Для меня стало полной неожиданностью, что мы не смогли исправиться после двух пропущенных голов. Полностью отошли от плана на игру, и во втором периоде играла только одна команда - «Спартак», - так прокомментировал поражение команды главный тренер ХК «Сибирь» Александр Андриевский.

Команды встретились в «Лужниках» 5 января. Первый период прошел на равных: не забила ни одна из команд. Второй период начался с артиллерийского обстрела новосибирских ворот. В течение первых 42 секунд периода «Сибирь» пропустила две шайбы.

- Хочется извиниться перед нашими болельщиками за этот игровой отрезок, за то, как мы его провели. Команда, которая пытается бороться за плей-офф, не имеет права так играть, - сказал тренер.

Всего за второй период новосибирская команда пропустила пять шайб. Еще два гола «Спартак» забил в третьем периоде. Новосибирцы так и не смогли поразить ворота соперников.

Следующая игра у новосибирцев назначена на 7 января. Соперничать с «Сибирью» будет ХК «Сочи».