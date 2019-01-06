2 гола за 12 секунд: хоккейная «Сибирь» с разгромным счетом проиграла «Спартаку»

6 Янв. 2019 2019-01-06T00:06:35+03:00

Новосибирская команда не загнала ни одной шайбы в ворота соперника и потерпела поражение всухую: «7:0»

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Хоккейная «Сибирь» потерпела фиаско в очередном матче КХЛ. В игре с московским «Спартаком» новосибирцы получили семь шайб в свои ворота. Причем, во втором периоде два гола были забиты с интервалом всего в 12 секунд.

Примечательно, что несколько раз «Сибирь» играла в большинстве. Этот факт не помог «размочить» счет. Был момент, когда фанаты порадовались шайбе, забитой в ворота москвичей, но ее, в итоге, не засчитали. Причина – помеха вратарю.

Примечательно, что за историю игр между «Сибирью» и «Спартаком» в КХЛ, команды в среднем показывали равный результат. А восемь лет назад «Сибирь» даже разгромила москвичей со счетом «5:1». Но такого тотального неравенства, как показали команды в этот раз, между «Сибирью» и «Спартаком» не было никогда.

Следующая игра новосибирской команды состоится 7 января в Сочи. Соперником будет одноименная городу команда – «Сочи».