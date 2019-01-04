В Новый год с новой реформой: новосибирцы фотографируют кучи мусора во дворах

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:01:05+03:00

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Жители Новосибирска продолжают сообщать о кучах мусора возле контейнерных площадок. К своим жалобам в социальных сетях они прилагают фотографии. Так в группе «Служба эвакуации АСТ-54» опубликованы два снимка с завалами, один сделан в Первомайском районе, другой на улице Петухова, возле дома№74.

— Вот такой вид из окна на улице Марии Ульяновой в Первомайском районе. Видимо УК тоже отдыхает в новогодние праздники, такое же зрелище можно наблюдать в Кировском районе на улице Петухова у дома № 74, — сообщают в паблике.

«Думала, к 3 января службы раскачаются, но, увы», — комментирует один из авторов снимков.

К слову, подобные картины наблюдаются далеко не во всех домах. Другие подписчики сообщают, что их контейнерные площадки выглядят пристойно, мусор вывозится своевременно.

На официальном сайте концессионера и главного регионального оператора по вывозу мусора размещено объявление:

— В связи с большой загруженностью специалистов диспетчерской службы по приему телефонных обращений, просьба передавать информацию с использованием формы обратной связи на сайте https://ecologynsk.ru/ . Все поданные обращения будут обработаны.

Горячая линия оператора — 304-90-31.

С начала этого года, вывоз мусора во всех регионах перешел в раздел коммунальных услуг. За работой системы следит региональный оператор, а тариф на одного человека составляет около 100 рублей в месяц.