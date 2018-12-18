2018-12-18T14:12:07+03:00
Общество

Почти «сотка» с человека: столько будут платить новосибирцы за вывоз мусора

Новые тарифы утверждены и начнут действовать с начала следующего года
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирцы будут по-новому платить за вывоз мусора в новом году.Новосибирцы будут по-новому платить за вывоз мусора в новом году.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Новосибирская область вместе со всей страной переходит на новый формат обращения с отходами. Теперь эта услуга переходит из разряда жилищных в коммунальные, то есть платить за нее нужно будет, как за другие ресурсы — воду, свет, тепло. Сегодня региональные власти озвучили принятые тарифы за вывоз мусора. Для Новосибирской области это 92,42 рубля с человека. То есть фактически эту сумму нужно будет умножить на число прописанных в квартире.

— С 1 января 2019 года тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 466 рублей за кубический метр, что составляет с учетом норматива потребления 92,42 рубля с человека в месяц, — рассказали в правительстве Новосибирской области.

Также власти заверяют, что в случае исключения ставки НДС из тарифов на федеральном уровне, цифры могут быть пересмотрены.

— В этом случае тариф может составить 388,33 рубля за кубический метр или 77,02 рубля с человека в месяц, — добавляют в департаменте по тарифам.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

В феврале мы получим новые платежки за январь. Суть расчетов в них должна немного измениться. Как именно разберемся подробнее.

Квиток условно поделен на две части: в одной то, что мы должны отдать ресурсоснабжающим организациям — это коммунальные расходы, в другой то, что получит наша управляющая компания — это расходы за содержание жилья. До сих пор вывоз мусора относился к содержанию жилья, и плата за эту услугу входила либо в общий тариф, либо прописывалась отдельной строкой, но в той же части — «за содержание». В февральской платежке либо должен уменьшится тариф за содержание на полтора-два рубля, либо строка «вывоз мусора» должна полностью исчезнуть.

В тоже время в части коммунальных платежей наоборот заметим прирост — рядом с платой за воду и тепло, появится строчка «вывоз» мусора. Теперь это коммунальная услуга, рассчитывается она просто — тариф умножаем на число прописанных в квартире граждан.

Есть еще один вариант развития событий, который может многих смутить: в части коммунальных расходов сумма прирастет, а вот тариф управляющей компании останется прежним. Что делать в этом случае: не спешите винить УК в двойном сборе средств за одну услугу, сначала разберитесь. Возможно, что управляющая компания перенаправила средства на вывоз мусора на другие нужды, к примеру, текущий ремонт. Сделать это можно и без согласований с жильцами. Если вы кардинально против, собирайте собрание собственников и меняйте тариф в меньшую сторону.

И.о. начальника ГЖИ Новосибирской области Леонтий Коновалов советует с принятие такого решения не торопиться, а все-таки подумать о своем доме, как о своей собственности:

— Я бы посоветовал перенаправить деньги, которые и так уже платятся, на текущий ремонт. Потому что в большинстве домов этой графы даже не существует. Тарифы на содержание жилья уже приняты, люди морально готовы к ним. Если их исключать экономия выходит копеечная, но в тоже время сумму за год можно скопить немаленькую.

ПРИМЕР В ПОМОЩЬ

Для наглядности разберем конкретный пример. Своими данными с нами поделились в ТСЖ «Вега». Сейчас вывоз мусора в квитках ТСЖ прописан отдельной строкой в части сборов за содержание жилья. Тариф установлен 1 рубль 20 копеек. Получается, что жильцы квартиры площадью 50 квадратных метров пока платят за вывоз мусора 1,20 *50= 60 рублей.

В следующем месяце эта строка из квитка исчезнет, зато появится строка в коммунальных расходах с новым тарифом, который надо будет уже умножить на число проживающих. То есть в той же квартире, где живут двое человек, плата за вывоз мусора составит уже 92,42 *2= 184,84 рубля.

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