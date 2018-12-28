2018-12-28T13:47:49+03:00
Общество

Чиновники объяснили, почему новосибицам выдают просроченные билеты в автобусах

А также заменили старые билеты в автобусе №30
Виктория МИНАЕВА
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Фото: предоставлено Мариной Куцепаловой.Фото: предоставлено Мариной Куцепаловой.
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Тариф в новосибирских автобусах с 1 декабря — новый, а билеты — старые. Пассажиры платят 22 рубля, но получают на руки билет, в котором написано 19. Некоторые устраивают скандалы. Один из читателей «КП» признался, что принципиально платит за проезд кондуктору по старой цене.

— Я в пятницу оплатил проезд по цене на билете — 19 рублей, криков и визку знаете сколько было? Я говорю: «Ну дайте мне билет за 22 рубля, тогда доплачу. Кондуктор отказалась, но всю дорогу бухтела, что я сволочь, — признался читатель «КП» Андрей Лопатин.

Читательница Марина Куцепалова переживает за другое. А если случится авария и пассажир пострадает, сможет ли доказать тогда, что заплатил за услугу?

— Случись авария, я думаю, даже ничего не смогу предъявить страховой компании перевозчика, так как у меня нет договора перевозки действующего, — говорит Марина, которая столкнулась со старыми билетами в автобусе №30. — Кондуктор ответила на мой вопрос, что за старые билеты заплачены деньги, их некуда девать, а деньги нужно вернуть.

«Комсомолка» отправила запрос в мэрию, чтобы понять, прав ли перевозчик. Вот что ответили чиновники:

— Ввиду того, что бланки билетов на проезд в общественном транспорте изготавливаются типографским способом, бланки билетов с измененной информацией о стоимости проезда не всегда удается получить к дате, с которой изменяется тариф, — говорится в официальном ответе. — В настоящее время в транспортных средствах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 30, используется билетная продукция с указанием стоимости проезда 22 рубля. Дополнительно сообщаем, что наличие на билете не соответствующей действительности информации — не является препятствием для обращения в страховую компанию за получением страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, так как билет не входит в перечень документов, представляемых страховщику.

Но если чиновники пытаются как-то оправдать перевозчиков, то юристы считают, что те нарушают закон.

— Перевозчик нарушает закон, так как выдает недостоверный финансовый документ, — говорит юрист Инесса Рябинина. — Должна прокуратура подключиться. К тому же они таким образом могут скрывать часть выручки и уходить от полного налогообложения. На таких условиях, если нарушения массовые, бизнесмена даже могут лишить права заниматься этим видом перевозок.

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