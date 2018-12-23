«Их некуда девать»: в новосибирских автобусах пассажирам выдают просроченные билеты

СЕГОДНЯ 07:08 2018-12-23T11:40:56+03:00

На них написано, что пассажир заплатил 19 рублей, хотя на деле цена за проезд уже 22 рубля. Юристы говорят о серьезном нарушении

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Пассажиры новосибирских автобусов столкнулись с просроченными билетами. Несмотря на то, что с 1 декабря в общественном транспорте поднялись тарифы, людям продолжают выдавать билеты, на которых написана старая цена. Так, в редакцию «Комсомольской правды»-Новосибирск» обратилась Марина Куцепалова, женщина ехала в автобусе №30, где ей выдали билет старого образца, на котором написана цена 19 рублей.

— Случись авария, я думаю, даже ничего не смогу предъявить страховой компании перевозчика, так как у меня нет договора перевозки действующего, — рассуждает Марина. — Кондуктор ответила на мой вопрос, что за старые билеты заплачены деньги, их некуда девать, а деньги нужно вернуть.

Юристы считают, что перевозчики таким образом нарушают закон. «КП» уже отправила запрос в департамент транспорта города, с просьбой объяснить, почему пассажирам выдают старые билеты.

— Перевозчик нарушает закон, так как выдает недостоверный финансовый документ, — комментирует юрист Инесса Рябинина. — Должна прокуратура подключиться. К тому же они таким образом могут скрывать часть выручки и уходить от полного налогообложения. На таких условиях, если нарушения массовые, бизнесмена даже могут лишить права заниматься этим видом перевозок.