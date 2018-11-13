Кошелек станет легче: в Новосибирске подняли цены на проезд в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-13T13:30:39+03:00

При этом перевозчики хотели более значительных повышений стоимости проезда. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня стала известна новая стоимость проезда на общественном транспорте в Новосибирске.

— Мы приняли решение об изменении с 1 декабря 2018 года тарифов на перевозку пассажиров и багажа в общественном транспорте, — рассказал «КП»-Новосибирск» Гарей Асмодьяров, руководитель департамента по тарифам Новосибирской области. — Проезд на автобусе и метрополитене будет составлять 22 рубля, а горэлектротранспортом — 21 рубль.

По словам Гарея Асмодьярова, в основу расчета новых тарифов легли финансовые и статистические отчеты перевозчиков, а также специальные утвержденные методики.

При этом перевозчики хотели более значительных повышений стоимости проезда. Метрополитен заявлял цену в 31,9 рублей, горэлектротранспорт — 24,22, перевозчики просили 56 и больше рублей.

— Срок действия тарифов составляет не менее одного года. За это время будет опять проведен анализ, — добавил специалист.