2018-12-27T11:38:17+03:00
Общество

Спустились с крыши: три Деда Мороза и Снегурочка порадовали детей в больнице

Промышленные альпинисты сделали необычный подарок больным детям
Александра БРУНЯ
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Промышленные альпинисты сделали необычная подарок больным детям. Фото: Архив КППромышленные альпинисты сделали необычная подарок больным детям. Фото: Архив КПФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сегодня маленьких пациентов Новосибирской областной клинической больницы ждал сюрприз. Промышленные альпинисты в костюмах Дедов морозов и Снегурочки спустились с крыши отделения и зависли у окон. Ребята махали неожиданным гостям через стекло.

— Дети просто в восторге. Столько эмоций, криков. Да и мы такого никогда не видели, — рассказала «КП»-Новосибирск» Наталья, мама семилетнего Сергея.

Всего на «летающих» Дедов Морозов и Снегурочку посмотрели около ста детей. А в больнице на новогодние праздники останутся, по словам врачей, не более двадцати-тридцати ребят.

После того, как альпинисты коснулись земли, они вернулись в детские отделения с большими мешками. Деды Морозы и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом, послушали стишки, поводили хороводы и раздали подарки.

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