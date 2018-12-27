В Новосибирске Деды Морозы и Снегурочка, спустившись с крыш, поздравили маленьких пациентов областной больницы
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить детей
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