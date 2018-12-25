Недалеко скрылся: сбежавшего из психушки криминального авторитета нашли в частном доме в Куйбышеве

СЕГОДНЯ 07:50 2018-12-25T07:50:05+03:00

Опасного новосибирца нашли в частном доме в Куйбышеве. Фото: МВД по Новосибирской области.

Сегодня в области полиция задержала опасного преступника, сбежавшего из психиатрической больницы в Новосибирске неделю назад

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Известный в 90-е года криминальный авторитет находился на принудительном лечении в психиатрической больнице, откуда и сбежал 17 декабря.

— Сегодня в Куйбышеве сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии задержали находящегося в розыске социально опасного 63-летнего Виктора Мошкова, который на прошлой неделе удалось сбежать из психиатрической больницы в Кировском районе Новосибирска, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Видео с моментом побега из больницы попало в руки полиции. На нем видно, как пациент скинув халат, под которым оказался уже одетым, вылезает в окно, находящееся в палате на улицу.

В его поисках были задействованы все подразделения уголовного розыска, а также наружные службы полиции Новосибирска и районов области. Были отработаны несколько мест возможного нахождения опасного новосибирца.

— Сбежавший Мошков был задержан сегодня утром в одном из частных домов Куйбышева, где он и скрывался от полиции, — добавили в ведомстве.

Напомним, что следователи проводят проверку по факту халатности со стороны сотрудников лечебного учреждения, допустивших самовольный уход социально опасного гражданина, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).