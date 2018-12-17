Сбежавшим из психиатрической больницы оказался убийца двух человек

В Новосибирске разыскивают 63-летнего Виктора Мошкова, «социально опасный», — говорится в ориентировке. 17 декабря он исчез из палаты психиатрической больницы в Кировском районе. «Комсомолке» удалось выяснить, как Мошков оказался в клинике и кого «проглядели» санитары.

УБИЛ ДВОИХ, ДЕРЖАЛ РАБА

Мошкова хорошо знают полицейские, в 90-е тот попадался на кражах, разбоях, хулиганке. Но за самые тяжкие преступления не получил наказания: сбежал.

— Он был подозреваемым по делу об убийстве двух человек (речь шла о гибели двух членов бандитской группировки во время разборок — Прим. ред.), это было еще в конце 90-х, но поймали его не так давно, в 2015 году начался суд, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в правоохранительных органах. — Также на нем висели «похищение» (держал бомжа как раба и заставлял на себя работать — Прим. ред.), «вымогательство», там целый букет на самом деле. Такой криминальный авторитет, который достаточно долго увиливал от наказания.

Казалось, что Мошков должен был получить пожизненный срок. Но экспертиза показала, что авторитет не в себе. В этому году беглеца решением суда приговорили к принудительному лечению, отправили в психиатрическую больницу. Прошло всего полгода и Мошков снова сбежал. По одной из версий, побег совершил через окно своей палаты. По другой, возможно, ему кто-то помог из сотрудников больницы.

— Проводится проверка по факту халатности со стороны сотрудников лечебного учреждения, допустивших самовольный уход социально опасного гражданина, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — комментирует Дмитрий Чечулин, представитель СКР по Новосибирской области.

КАК ПСИХИ НА СВИДАНИЯ ХОДЯТ

В Новосибирске это не первый случай, когда из психиатрической больницы сбегает опасный преступник. Например, этим летом из клиники в Дзержинском районе сбежал педофил, осужденный за связь с 12-летним мальчиком, но признанный судом невменяемым.

Когда стали разбираться, выяснилось, что условия жизни у психа-извращенца были просто санаторные. Он вел страничку в соцсетях, ходил на свидания с девушками, имел на воле одновременно даже двух любовниц, снимал спокойно с банкомата деньги, ходил на футбольные матчи… Многие его знакомые были даже не в курсе о его наклонностях и тем более о проблемах с законом. И только после того, как проверяющие от МВД не застали педофила на месте — в палате — он был объявлен в розыск. К счастью, через несколько дней «больного» поймали.

Осужденный педофил вел спокойно страницы в соцсетях. На страничке во "Вконтакте" у него были фотографии и с детьми...

РОЗЫСК!

Сотрудники МВД обращаются ко всем, кто видел Виктора Мошкова или может знать, где он скрывается. Приметы: на вид ему около 63 лет, рост 174 сантиметров, худощавого телосложения, лысый. Был одет в светлую куртку с капюшоном, светлые штаны, черную футболку и черные ботинки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Мошкова, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-15-79, 232-15-69, 232-16-02, 232-27-02.