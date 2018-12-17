Социально-опасен: в Новосибирске ищут сбежавшего из психиатрической больницы лысого мужчину

17 Дек. 09:00 2018-12-17T09:05:52+03:00

Сбежавший из психбольницы мужчина может быть опасен. Фото: МВД по Новосибирской области.

Полиция ищет сбежавшего из психбольницы пациента — он может быть опасен

Изменить размер текста: A A

Мужчина самовольно ушел из психиатрической больницы в Кировском районе сегодня утром.

— Сотрудники уголовного розыска ищут 63-летнего Виктора Андреевича Мошкова. В понедельник, 17 декабря он самовольно ушел из психиатрической больницы в Кировском районе Новосибирска, — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

В полиции отмечают, что мужчина социально-опасный.

— Приметы: на вид ему около 63 лет рост 174 сантиметров, худощавого телосложения, лысый. Был одет в светлую куртку с капюшоном, светлые штаны, черную футболку и черные ботинки, — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию по телефонам 8 (383) 232-15-79, 232-15-69, 232-16-02, 232-27-02.