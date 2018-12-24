«Ты снюхал и скурил все наше счастье»: обращение отца двух сыновей к Элджею стало вирусом в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-24T17:00:05+03:00

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Обращение жителя Новосибирска к Элджею стало вирусом в соцсетях, а ролик на Youtube уже посмотрели более 11 тысяч человек. Человек на видео представляется Николаем Александровичем. Мужчина приглашает Элджея обратно на родину — в Новосибирск: «Если когда-то твой папа не смог тебе вправить мозги, то я это сделать смогу», — заявляет Николай.

Из видеообращения становится понятно, что Николай заподозрил своих детей («медалисты, брали золото, один по хоккею, второй по боксу») в употреблении наркотиков. Он это связывает с творчеством рэпера.

— «Я сливаю бабки на наркотики и тряпки», «На скорости разлететься на части, мы снюхаем и скурим все ваше счастье», — цитирует отец мальчишек тексты музыканта. — Вот это нормально? Я тебя поздравляю, Элджей, ты снюхал и скурил все наше счастье. Мои чемпионы начали пить и употреблять наркотики. Я вчера у них в карманах нашел пакетики с каким-то порошком.

Обращение к Элджею: отец двоих детей рассказал, как рэп заставил их употреблять наркотики .

Мужчина добавляет, что наказал своих детей, запер дома. А теперь хочет наказать их кумира: «И если ты мужик, то будь добр — приезжай ко мне на родину», — говорится в ролике.

Напомним, ранее соцсети взорвало письмо матери, потерявшей дочь из-за песен Элджея. Однако, позже выяснилось, что это вымышленная история. Ее написал новосибирский прозаик Александр Бессонов.

— Мой рассказ — лишь попытка достучаться до ребят, таких как Элджей, я уважаю их, чтобы они внимательнее относились к своим текстам, к тому, что поют, — рассказал «КП» Александр Бессонов. — 9 песен 7 из нового альбома Элджея — про это. Ни в коем случае не нужно закрывать концерты, наказывать, это вызовет еще больший всплеск. Просто не надо про это петь.