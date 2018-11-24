2018-11-24T17:28:21+03:00
Общество

«Просто не надо про это петь»: письмо матери погибшей фанатки Элджея оказалось выдумкой

Письмо мамы Ольги оказалось художественным текстом, его написал новосибирский писатель
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Письмо к Элджею оказалось выдумкой, его написал новосибирский писатель. Фото: соцсети.Письмо к Элджею оказалось выдумкой, его написал новосибирский писатель. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Новосибирский писатель Александр Бессонов опубликовал письмо на своей странице в соцсетях в начале недели, 20 ноября. Корреспонденты «КП»- Новосибирск нашли писателя и пообщались с ним о его «детище», которое вызвало столь бурное обсуждение в интернете.

— Я сам автор короткой прозы. А «Письмо к Элджею» — это вымышленная история, с надеждой на самоцензуру творцов. Мой рассказ лишь попытка достучатся до ребят, таких как Элджей, я уважаю их, чтобы они внимательнее относились к своим текстам, к тому, что поют, — поделился о своем письме Александр Бессонов.

Он рассказал, что у него самого двое детей и он боится за современную тенденцию молодежных текстов песен про наркотики.

— Почему я написал это письмо? Начал слушать его новый альбом....Дело совсем не в нем, он реально талантливый парень. Его лиричные песни очень хорошие, но зачем про это. Ведь через 5 лет мы сможем иметь глобальные проблемы с молодежью. Безусловно сами исполнители не виноваты в том, что наркотики имеют место быть, это многовековая беда нашего общества. Но они рождают спрос, потому что из 9 песен 7 из нового альбома Элджея — про это. Ни в коем случае не нужно закрывать концерты, наказывать, это вызовет еще больший всплеск. Просто не надо про это петь, — отметил писатель.

Добавим, что вирусное письмо матери погибшей девочки к Элджею взорвало интернет. Печальная и пронзительная история матери, потерявшей свою 16-летнюю дочь, которая умерла от передозировки наркотиков не оставила равнодушным никого.

В это же время депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева провести комплексную проверку деятельности рэпера из Новосибирска Алексея Узенюка, известного как Элджей. Парламентарий уверен: в его песнях содержится пропаганда наркотиков.

Письмо быстро разошлось по интернету, не оставив равнодушными прочитавших его людей. Скрин: m.facebook.com/story Александра Бессонова.

Письмо быстро разошлось по интернету, не оставив равнодушными прочитавших его людей. Скрин: m.facebook.com/story Александра Бессонова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Целует постоянно»: в новосибирском зоопарке подросток лангура окружил заботой своего младшего братика
Пропал в Октябрьском районе: волонтеры ищут новосибирца с татуировкой на лопатке
Не проехать, не пройти: Новосибирск погрузился в транспортный коллапс
Не дал проскочить: трамвай зацепил и протащил несколько метров «Опель» на Гусинобродском шоссе
Пока продавец отошел: новосибирец попался на краже ноутбука в торговом центре
Все для удобства: новосибирским автобусам поменяли движение и сделали новую остановку
«Сибирячки жгут»: девушки удивили аргентинцев откровенным танцем
Всех на улицу: к торговому центру в Академе съехались полиция и пожарные
Устали брать штурмом транспорт: жители микрорайона под Новосибирском написали петицию губернатору Травникову
Попал по-крупному: сибиряку грозит крупный штраф за продажу арестованной приставами машины
Новоселы из Перми: в новосибирский зоопарк переехали гималайские «скалолазы» и снежный барс
Погода на день в Новосибирске: 24 ноября днем сохранится нулевая температура
Новосибирцев приглашают на фестиваль боевых единоборств «Кубок Первой Сборной»
Кто лучше отжимается и стреляет: в Новосибирске пройдет «День призывника»
Новосибирский маньяк попал в сериал с Лизой Боярской
«Сзади меня привидение»: на мистическое фото из ресторана попала таинственная фигура
«Вы опаснее, чем маковое поле»: вирусное письмо матери погибшей девочки к Элджею взорвало интернет
Соседи в опасности: Локоть взял под контроль ситуацию с заброшенным котлованом в Центральном районе
Аниме в законе: министр образования опроверг запрет на японские мультики в школе
Под Новосибирском вспыхнул магазин: для тушения подогнали пожарный поезд и автоцистерны
Встает и падает: на замерзшей Оби возле Бугринского моста спасатели нашли неадекватного рыбака
«Анимешный» скандал: школьника заставили удалить «запрещенную» картинку с телефона
В Новосибирской области детей из разрушенной школы переведут учиться в детский сад
Цена налога: новосибирская фирма за день погасила 900-тысячный долг после ареста автомойки
В Новосибирске сороки пытались прогнать со двора редкую сову-охотницу
Виной всему ревность: под Новосибирском в подъезде жилого дома нашли мертвую женщину