«Просто не надо про это петь»: письмо матери погибшей фанатки Элджея оказалось выдумкой

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-24T17:28:21+03:00

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Новосибирский писатель Александр Бессонов опубликовал письмо на своей странице в соцсетях в начале недели, 20 ноября. Корреспонденты «КП»- Новосибирск нашли писателя и пообщались с ним о его «детище», которое вызвало столь бурное обсуждение в интернете.

— Я сам автор короткой прозы. А «Письмо к Элджею» — это вымышленная история, с надеждой на самоцензуру творцов. Мой рассказ лишь попытка достучатся до ребят, таких как Элджей, я уважаю их, чтобы они внимательнее относились к своим текстам, к тому, что поют, — поделился о своем письме Александр Бессонов.

Он рассказал, что у него самого двое детей и он боится за современную тенденцию молодежных текстов песен про наркотики.

— Почему я написал это письмо? Начал слушать его новый альбом....Дело совсем не в нем, он реально талантливый парень. Его лиричные песни очень хорошие, но зачем про это. Ведь через 5 лет мы сможем иметь глобальные проблемы с молодежью. Безусловно сами исполнители не виноваты в том, что наркотики имеют место быть, это многовековая беда нашего общества. Но они рождают спрос, потому что из 9 песен 7 из нового альбома Элджея — про это. Ни в коем случае не нужно закрывать концерты, наказывать, это вызовет еще больший всплеск. Просто не надо про это петь, — отметил писатель.

Добавим, что вирусное письмо матери погибшей девочки к Элджею взорвало интернет. Печальная и пронзительная история матери, потерявшей свою 16-летнюю дочь, которая умерла от передозировки наркотиков не оставила равнодушным никого.

В это же время депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева провести комплексную проверку деятельности рэпера из Новосибирска Алексея Узенюка, известного как Элджей. Парламентарий уверен: в его песнях содержится пропаганда наркотиков.