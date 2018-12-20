Голубые волосы раздора: в скандальной школе, где девочку выгнали из-за цвета волос, ущемляли права учеников

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-20T15:45:14+03:00

Прокурор нашел нарушения, а также ущемление прав учеников в бердской школе, где школьницу с голубыми волосами выгнали с уроков

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Прокурорская проверка в школе случилась после скандала с ученицей шестого класса, которую отправили домой из-за ее цвета волос.

Инцидент произошел в бердской школе № 9. Шестиклассница уверяла, что ее выгнали с уроков из-за голубых волос. Мама девочки пожаловалась журналистам, чем привлекла внимание прокуратуры. Однако этот факт в ходе проведенной проверки не подтвердился.

При этом прокуратура во время проверки нашла локальный нормативный правовой акт, который действовал в этой школе, а именно — «Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся». Этот документ был утвержден директором школы еще в декабре 2014 года.

— Оказалось, что некоторые положения приказа не соответствуют требованиям закона об образовании, Конституции РФ, а также ущемляют права учеников. Требования, установленные школой в Положении о внешнем виде волос, маникюре, макияже и ношении пирсинга противоречат Всеобщей декларации прав человека, Конституции Российской Федерации и законодательству об образовании, — отметили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Помимо этого, в положении запрещалось допускать школьников на занятия без школьной одежды. Такой запрет выходит за пределы компетенции школы.

— 19 декабря прокурор Бердска оспорил школьный устав и внес протест на отдельные его положения. Рассмотрение протеста взято в прокуратуре на контроль, — добавили в ведомстве.