Модный приговор: в Бердске школьницу выгнали с уроков из-за голубых волос

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-29T08:42:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Шестиклассницу из бердской школы № 9 выгнали с уроков из-за голубых волос. Мама девочки пожаловалась журналистам, и вот в деле уже разбирается прокуратура.

— Проводим проверку. Будем оценивать внутренние документы, положения школы, потому что в любом учебном учреждении достаточно большая внутренняя документация, — рассказал «КП»-Новосибирск» прокурор Бердска Роман Сивак. — Действительно, в школе могут быть и положения о дресс-коде, утвержденные родительским комитетом, и прочее. Сейчас все это будем проверять.

Также сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить не противоречат ли внутренние уставы школы федеральному законодательству. Ведь никакого федерального закона о том, что детям нельзя красить волосы, не существует.

— Эти локальные школьные акты должны быть разумными и не противоречить федеральному и областному законодательству, — добавил Роман Сивак.