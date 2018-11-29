Модный приговор: в Бердске школьницу выгнали с уроков из-за голубых волос
Шестиклассницу из бердской школы № 9 выгнали с уроков из-за голубых волос. Мама девочки пожаловалась журналистам, и вот в деле уже разбирается прокуратура.
— Проводим проверку. Будем оценивать внутренние документы, положения школы, потому что в любом учебном учреждении достаточно большая внутренняя документация, — рассказал «КП»-Новосибирск» прокурор Бердска Роман Сивак. — Действительно, в школе могут быть и положения о дресс-коде, утвержденные родительским комитетом, и прочее. Сейчас все это будем проверять.
Также сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить не противоречат ли внутренние уставы школы федеральному законодательству. Ведь никакого федерального закона о том, что детям нельзя красить волосы, не существует.
— Эти локальные школьные акты должны быть разумными и не противоречить федеральному и областному законодательству, — добавил Роман Сивак.
Так выглядела прическа девочки, из-за которой в школе устроили скандал. Фото: предоставлено мамой школьницы газете "Курьер. Среда. Бердск"