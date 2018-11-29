2018-11-29T08:42:32+03:00
Общество

Модный приговор: в Бердске школьницу выгнали с уроков из-за голубых волос

Прокуратура проводит проверку, насколько законны были действия школы против Мальвины
Виктория МИНАЕВА
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Дети часто красят волосы, подражая героям из аниме.Дети часто красят волосы, подражая героям из аниме.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Шестиклассницу из бердской школы № 9 выгнали с уроков из-за голубых волос. Мама девочки пожаловалась журналистам, и вот в деле уже разбирается прокуратура.

— Проводим проверку. Будем оценивать внутренние документы, положения школы, потому что в любом учебном учреждении достаточно большая внутренняя документация, — рассказал «КП»-Новосибирск» прокурор Бердска Роман Сивак. — Действительно, в школе могут быть и положения о дресс-коде, утвержденные родительским комитетом, и прочее. Сейчас все это будем проверять.

Также сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить не противоречат ли внутренние уставы школы федеральному законодательству. Ведь никакого федерального закона о том, что детям нельзя красить волосы, не существует.

— Эти локальные школьные акты должны быть разумными и не противоречить федеральному и областному законодательству, — добавил Роман Сивак.

Так выглядела прическа девочки, из-за которой в школе устроили скандал. Фото: предоставлено мамой школьницы газете "Курьер. Среда. Бердск"

Так выглядела прическа девочки, из-за которой в школе устроили скандал. Фото: предоставлено мамой школьницы газете "Курьер. Среда. Бердск"

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