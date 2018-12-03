Следователи проверяют самолет, в котором лидеру «Чайфа» стало плохо

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-03T09:50:41+03:00

Владимир Шахрин возвращался с гастрольного тура домой, но перелет оказался тяжелым — в самолете нечем было дышать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку самолета Embraer 170, в котором летела группа «Чайф». Рейс «Новосибирск — Екатеринбург» задержали, а когда пассажиры оказались внутри авиалайнера, то все равно остались недовольны. В салоне было очень жарко: выше 40 градусов тепла.

— Во время перелета произошло повышение температуры воздуха в салоне самолета, — сообщает Уральское следственное управление на транспорте. — По данному факту организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Лидер "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал из-за жары в самолёте.https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65689951.html Из-за жары на рейсе Новосибирск Екатеринбург нескольким людям стало плохо

Напомним, Владимир Шахрин устроил скандал на борту самолета «Новосибирск — Екатеринбург» из-за духоты и жары. Но подавать в суд на авиакомпанию группа не собирается.

— Владимир Владимирович (Шахрин) даже шутит. Сказал: «У нас любое хорошее дело в России начинается и заканчивается баней», поэтому, я думаю, что все пережито с юмором, никаких претензий мы, скорее всего, выдвигать не будем, — заявила «КП»-Новосибирск» пресс-атташе группы Марина Залогина.