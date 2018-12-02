«Была баня!»: группа «Чайф» устроила скандал из-за жары в самолете «Новосибирск — Екатеринбург»

Скандал разгорелся под конец гастрольного тура группы «Чайф». Музыканты отыграли последний концерт в Иркутске и через Новосибирск полетели к себе домой — в Екатеринбург.

В новосибирском аэропорту «Толмачево» все пошло не так с первых минут. Сначала людей держали в автобусе на взлетном поле, многие замерзли, так как двери водитель отказался закрывать: «Ждем опаздывающего пассажира». В самолете марки Embraer 170 народ согрелся и даже слишком. Термометр с собой никто не вез, но по ощущениям, говорят, температура была как в бане — выше 40 градусов! Владимир Шахрин начал ругаться, требовать, чтобы салон проветрили.

— У нас завершался юбилейный тур, завершающий концерт был в Иркутске. И вот, когда летели домой, случилось это. В самолете было очень жарко, душно, — рассказала «КП»-Новосибирск» Марина Залогина, пресс-атташе группы «Чайф». — Сейчас уже эмоции отлегли. Владимир Владимирович (Шахрин) даже шутит. Сказал: «У нас любое хорошое дело в России начинается и заканчивается баней», поэтому, я думаю, что все пережито с юмором, никаких претензий мы, скорее всего, выдвигать не будем.

Стюардессы, похоже, сами понимали вину компании, они не раз лично просили прощения у Шахрина и других пассажиров, некоторых из которых приходилось даже откачивать нашатырем.

— Стюардессы часто его узнают, он, можно сказать, живет в самолетах, постоянно ведь летаем на гастроли, — говорит Марина Залогина.

Что касается командира экипажа, то он общался с пассажирами по громкой связи:

— Сейчас гидросистемы проветрим и начнем запуск двигателя, температура в салоне будет нормальная, — пытался успокоить по громкой связи людей пилот.

Но музыкант все равно остался не доволен. По его версии, командир должен был выйти к людям и как-то успокоить их лично. Тем более, что после взлета проблема так и не исчезла.