2018-12-02T14:34:23+03:00
Общество

«Была баня!»: группа «Чайф» устроила скандал из-за жары в самолете «Новосибирск — Екатеринбург»

Владимир Шахрин возвращался с гастрольного тура домой, но полет оказался некомфортным — в самолете нечем было дышать
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Юбилейный тур Владимира Шахрина и группы "Чайф" закончился скандалом в самолете.Юбилейный тур Владимира Шахрина и группы "Чайф" закончился скандалом в самолете.Фото: Игорь ЛИФАНОВ
Изменить размер текста:

Скандал разгорелся под конец гастрольного тура группы «Чайф». Музыканты отыграли последний концерт в Иркутске и через Новосибирск полетели к себе домой — в Екатеринбург.

В новосибирском аэропорту «Толмачево» все пошло не так с первых минут. Сначала людей держали в автобусе на взлетном поле, многие замерзли, так как двери водитель отказался закрывать: «Ждем опаздывающего пассажира». В самолете марки Embraer 170 народ согрелся и даже слишком. Термометр с собой никто не вез, но по ощущениям, говорят, температура была как в бане — выше 40 градусов! Владимир Шахрин начал ругаться, требовать, чтобы салон проветрили.

— У нас завершался юбилейный тур, завершающий концерт был в Иркутске. И вот, когда летели домой, случилось это. В самолете было очень жарко, душно, — рассказала «КП»-Новосибирск» Марина Залогина, пресс-атташе группы «Чайф». — Сейчас уже эмоции отлегли. Владимир Владимирович (Шахрин) даже шутит. Сказал: «У нас любое хорошое дело в России начинается и заканчивается баней», поэтому, я думаю, что все пережито с юмором, никаких претензий мы, скорее всего, выдвигать не будем.

Стюардессы, похоже, сами понимали вину компании, они не раз лично просили прощения у Шахрина и других пассажиров, некоторых из которых приходилось даже откачивать нашатырем.

— Стюардессы часто его узнают, он, можно сказать, живет в самолетах, постоянно ведь летаем на гастроли, — говорит Марина Залогина.

Что касается командира экипажа, то он общался с пассажирами по громкой связи:

— Сейчас гидросистемы проветрим и начнем запуск двигателя, температура в салоне будет нормальная, — пытался успокоить по громкой связи людей пилот.

Но музыкант все равно остался не доволен. По его версии, командир должен был выйти к людям и как-то успокоить их лично. Тем более, что после взлета проблема так и не исчезла.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Не важно, какой у нее вкус»: Лена Ленина вступилась за девочку с голубыми волосами, выгнанную с уроков
Писательница и предпринимательница, известная своей любовью к высоким экстравагантным прическам, считает, что учителя не должны ругать детей из-за внешнего вида
Новости 24
«Я очень напугалась»: из «Сан Сити» эвакуировали людей
«Волшебная карета» и «Сказочная крепость» обойдутся Новосибирску в 3,6 миллионов рублей
Видео: лев Сэм из Новосибирского зоопарка пытается победить гравитацию
Дональд в овале: в Новосибирске Трамп помогает продавать похоронные таблички
«Они добиваются нашей ненависти»: украинский танцовщик, получивший российский паспорт, ответил хейтерам
«Не важно, какой у нее вкус»: Лена Ленина вступилась за девочку с голубыми волосами, выгнанную с уроков
Опасный трюк: сибиряк чуть не погиб, проверяя газовый баллон спичкой
Погода в Новосибирске на день: 2 декабря обещают мороз и гололед
«И не говорите, что это — безумие»: сову-путешественницу отправят на родину в тундру
По-прежнему — на свободе: коммунальщик, осужденный за гибель детей в Колывани, все еще не попал в колонию-поселение
Русская Барби отвергла мужчин, сидящих в соцсетях
Под Новосибирском женщина погибла в аварии с КАМАЗом
Следственный комитет возбудил дело по факту схода с рельсов вагонов на Транссибе
От Покрышкина до Коккинаки: российским аэропортам подобрали новые имена
Иуда тоже начинал с мелочей: священник рассказал, чем опасен тверк
Супер-вакансия в Новосибирске: 658 тысяч рублей за 8 часов работы
«Ура! Кондукторы будут лучше одеваться» — в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте
Опасный декабрь: чиновники рассылают экстренные письма о морозах