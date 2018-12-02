«Они добиваются нашей ненависти»: украинский танцовщик, получивший российский паспорт, ответил хейтерам

СЕГОДНЯ 07:35 2018-12-02T07:40:09+03:00

Артист выложил это фото в "Инстаграм" и написал, что Россия и Украина всегда будут вместе. Фото: СОЦСЕТИ

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Приглашенный артист НОВАТа Сергей Полунин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сайт называет артиста «пособником российских оккупантов». Напомним, Полунин родился на Украине, но недавно получил российский паспорт. Перед этим танцор отметил свое 29-летие и сделал татуировку на груди — портрет Владимира Путина. После такого «Инстаграм» артиста взорвался от комментариев с Украины, хейтеры называли его предателем.

- Это то, чего они добиваются — нашей ненависти друг к другу. Не будьте обманутыми! Не поддавайтесь этому! Россия и Украина всегда будут вместе. Давайте объединим страны через любовь. Это единственный способ. Не слушаете людей, которые хотят наоборот. Мы будем вместе скоро, — ответил на критику на свой страничке в «Инстаграме» артист.

Напомним, Сергей Полунин играл в Королевском балете в Лондоне, сейчас он приглашенный солист в Новосибирском театре оперы и балета, а еще он периодически танцует в Баварском балете в Мюнхене. Также Полунина можно было видеть в кино, он сыграл в картинах «Убийство в "Восточном экспрессе"» и «Красный воробей».