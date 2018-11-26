«Кадровых решений по поводу должности директора театра не принято»: в правительстве прокомментировали ситуацию с театром «Глобус»

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-26T09:11:42+03:00

В прпавительстве Новосибирской области ситуацию с увольнением директора "Глобуса" взяли на контроль. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В правительстве заявили, что кадровые решения по театру «Глобус» будут приняты после детального анализа ситуации

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Сейчас ситуация, связанная с кадровыми решениями в театре «Глобус», находится на контроле регионального министерства культуры.

Сегодня, 26 ноября в правительстве состоялся брифинг, где в числе прочих, обсудили ситуацию, сложившуюся в новосибирском театре «Глобус».

— К руководству театра «Глобус» есть определенные вопросы по финансово-хозяйственной деятельности. Тем не менее, каких-либо кадровых решений по поводу должности директора театра в настоящий момент не принято, сейчас ведутся оценка и анализ сложившейся ситуации. Появившаяся в СМИ в воскресенье информация о смене руководства, полагаю, является способом отвлечь внимание от вопросов к руководству театра, — отметил глава министерства Игорь Решетников.

Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов в свою очередь заявил, что по поручению Губернатора Андрея Травникова, ситуация, сложившаяся в театре, находится на его личном контроле.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября на собрании коллективу театра «Глобус» объявили об увольнении нынешнего директора Елены Алябьевой и о замене ее экс-депутатом заксобрания от ЛДПР Виктором Старковым, который никакого отношения к театрам не имеет. Несогласные со сменой руководства работники театра написали коллективное письмо губернатору Андрею Травникову.

В правительстве добавили, что на данный момент министерство культуры Новосибирской области проводит оценку ситуации.