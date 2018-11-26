«Похоже на обычный политический размен»: коллектив театра «Глобус» шокирован неожиданным увольнением директора

СЕГОДНЯ 05:01 2018-11-26T05:10:22+03:00

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В воскресенье, 25 ноября на общем собрании коллектива театра «Глобус» было объявлено об увольнении директора Елены Алябьевой и о замене ее кандидатурой Виктора Старкова.

— Решение принято Министерством культуры, при этом от официальных заявлений представители Министерства отказались. Официальных документов об увольнении также не предоставлено, — рассказала ведущий редактор отдела рекламы и связей с общественностью Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Виктория Буго. — Такое решение в начале сезона подрывает работу нашего театра и является странной и необоснованной инициативой.

Об увольнении на общем собрании сообщил главный режиссер «Глобуса» Алексей Крикливый. Известно, что на место Алябьевой хотят поставить экс-депутата заксобрания от ЛДПР Виктора Старкова.

— В «Глобусе» обеспокоены сменой руководства накануне нескольких премьер и новогодней кампании без какого-то общения с коллективом, без претензий к действующему директору. Чего ждать от человека, который к театру никакого отношения не имеет, не ясно. Но понятно, что такое отношение к большому коллективу одного из главных театров города нельзя назвать цивилизованным. Это (по моему личному мнению) — ситуация, подрывающая легитимность управления сферой культуры в области. В случае с Оперным и «Тангейзером» была хоть какая-то (весьма спорная) аргументация. Сейчас все похоже на обычный политический размен, — написала о произошедшем в театре на своей странице в Фейсбуке экс- директор «Глобуса» Татьяна Людмилина.

В самом «Глобусе» отметили, что на время своей работы на посту директора с 2014 года Елена Владимировна не получила ни одного нарекания о своей работе.

Коллектив театра принял решение отстоять своего директора и подписать коллективные письма на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по культуре Елены Ямпольской.