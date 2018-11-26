«Похоже на обычный политический размен»: коллектив театра «Глобус» шокирован неожиданным увольнением директора
В воскресенье, 25 ноября на общем собрании коллектива театра «Глобус» было объявлено об увольнении директора Елены Алябьевой и о замене ее кандидатурой Виктора Старкова.
— Решение принято Министерством культуры, при этом от официальных заявлений представители Министерства отказались. Официальных документов об увольнении также не предоставлено, — рассказала ведущий редактор отдела рекламы и связей с общественностью Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Виктория Буго. — Такое решение в начале сезона подрывает работу нашего театра и является странной и необоснованной инициативой.
Об увольнении на общем собрании сообщил главный режиссер «Глобуса» Алексей Крикливый. Известно, что на место Алябьевой хотят поставить экс-депутата заксобрания от ЛДПР Виктора Старкова.
— В «Глобусе» обеспокоены сменой руководства накануне нескольких премьер и новогодней кампании без какого-то общения с коллективом, без претензий к действующему директору. Чего ждать от человека, который к театру никакого отношения не имеет, не ясно. Но понятно, что такое отношение к большому коллективу одного из главных театров города нельзя назвать цивилизованным. Это (по моему личному мнению) — ситуация, подрывающая легитимность управления сферой культуры в области. В случае с Оперным и «Тангейзером» была хоть какая-то (весьма спорная) аргументация. Сейчас все похоже на обычный политический размен, — написала о произошедшем в театре на своей странице в Фейсбуке экс- директор «Глобуса» Татьяна Людмилина.
В самом «Глобусе» отметили, что на время своей работы на посту директора с 2014 года Елена Владимировна не получила ни одного нарекания о своей работе.
Коллектив театра принял решение отстоять своего директора и подписать коллективные письма на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по культуре Елены Ямпольской.
Коллектив театра написал письмо на имя губернатора Андрея Травникова. Фото: соцсети Светлана Потемкина.