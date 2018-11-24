Устали брать штурмом транспорт: жители микрорайона под Новосибирском написали петицию губернатору Травникову

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-24T09:36:41+03:00

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Петицию на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова от лица жителей микрорайона Светлый Мошковского района опубликовала общественная организация «Гражданский патруль».

— Жители микрорайона Светлый обратились в «Гражданский патруль» по следующей проблеме: в микрорайоне большая проблема с общественным транспортом. В поселке проживает около 4 000 человек, а рейсовый 189 автобус, который увозит пассажиров до электрички и в город Новосибирск, ходит приблизительно раз в час. При этом далеко не всегда всем желающим удается достичь заветной цели и оказаться в салоне. Жители поселка даже сняли на видео один из таких утренних штурмов автобуса. Также жителям Светлого проблематично вернуться и обратно из Новосибирска в поселок, поскольку прямые рейсы от Новосибирска до Светлого отсутствуют, и пассажиры вынуждены пересаживаться на станции «Мочище» на рейсовый автобус, который также ходит с периодичностью 1-2 часа, — говорится в петиции.

Жители предлагают решить проблему с транспортом либо переносом конечной остановки маршрута №189 в микрорайон Светлый, либо запуском нового маршрутного рейса. При этом горожане отмечают, что обращались с данной проблемой к главе Мошковского района Новосибирской области Сергею Евстифееву, однако никаких мер принято не было.

Поэтому свою петицию жители Светлого заканчивают предложением не только улучшить доступность пассажирского транспорта в поселке, но и просят Андрея Травникова рассмотреть вопрос об отставке главы Мошковского района Новосибирской области Сергея Евстифеева.