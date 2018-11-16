«Оставьте "Толмачево" в покое»: новосибирец собирает голоса за отмену нового имени для аэропорта

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-16T10:19:54+03:00

Петиция: «Нет — новому имени аэропорта за два часа уже набрала больше 70 откликов среди новосибирцев

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Петицию, адресованную Общественной Палате Российской Федерации и Общественной палате Новосибирской области, электронную петицию на сайте Change.org создал житель Новосибирска Константин Голодяев.

В своей петиции он напомнил, что Новосибирск один из городов, выбранных для проекта «Великие имена России» в отношении новых имен для аэропортов. При этом сибиряк отмечает, что в Новосибирске абсолютно большая часть населения против того, чтобы давать аэропорту «Толмачево» новое, дополнительное название и петиция направлена на то, чтобы показать организаторам проекта, что основная масса жителей Новосибирска не согласна с любым, новым именем нашего аэропорта.

— Я призываю новосибирцев, в какой части света они сегодня бы не жили, защитить старое, доброе название воздушных ворот нашего города — аэропорт «Толмачево» и поставить подпись под этой петицией. Оставьте «Толмачево» в покое. Сохраним нашу историю!- говорится в тексте петиции.

Константин Голодяев отметил, что для сохранения памяти о безусловно выдающихся земляках- новосибирцах, есть множество других возможностей. Можно называть их именами новые строящиеся объекты и профильные учебные заведения.

Добавим, что сейчас новосибирцам предлагают выбрать новое имя для аэропорта из трех вариантов: Мешалкин, Покрышкин и Чкалов. Наименование «Толмачево» у аэропорта сохранится и будет дополнено именем выдающегося соотечественника.

На момент публикации новости, петицию подписали 74 человека.