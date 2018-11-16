2018-11-16T10:19:54+03:00
Общество

«Оставьте "Толмачево" в покое»: новосибирец собирает голоса за отмену нового имени для аэропорта

Петиция: «Нет — новому имени аэропорта за два часа уже набрала больше 70 откликов среди новосибирцев
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирец собирает голоса за отмену второго имеени аэропорту Толмачёво.Новосибирец собирает голоса за отмену второго имеени аэропорту Толмачёво.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Петицию, адресованную Общественной Палате Российской Федерации и Общественной палате Новосибирской области, электронную петицию на сайте Change.org создал житель Новосибирска Константин Голодяев.

В своей петиции он напомнил, что Новосибирск один из городов, выбранных для проекта «Великие имена России» в отношении новых имен для аэропортов. При этом сибиряк отмечает, что в Новосибирске абсолютно большая часть населения против того, чтобы давать аэропорту «Толмачево» новое, дополнительное название и петиция направлена на то, чтобы показать организаторам проекта, что основная масса жителей Новосибирска не согласна с любым, новым именем нашего аэропорта.

— Я призываю новосибирцев, в какой части света они сегодня бы не жили, защитить старое, доброе название воздушных ворот нашего города — аэропорт «Толмачево» и поставить подпись под этой петицией. Оставьте «Толмачево» в покое. Сохраним нашу историю!- говорится в тексте петиции.

Константин Голодяев отметил, что для сохранения памяти о безусловно выдающихся земляках- новосибирцах, есть множество других возможностей. Можно называть их именами новые строящиеся объекты и профильные учебные заведения.

Добавим, что сейчас новосибирцам предлагают выбрать новое имя для аэропорта из трех вариантов: Мешалкин, Покрышкин и Чкалов. Наименование «Толмачево» у аэропорта сохранится и будет дополнено именем выдающегося соотечественника.

На момент публикации новости, петицию подписали 74 человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший глава новосибирского ГИББДД Сергей Штельмах не явился в суд
Остаемся зимовать: суд продлил арест совладельцам «ПТК-30» до февраля
Сгорел с машиной: в Кировском районе вечером загорелся металлический гараж
Для самых метких: в Новосибирске пройдут соревнования по стрельбе из пистолета и винтовки
Бюджет из красной коробки: в мэрии определили траты на 2019 год
В Новосибирске пропали трое подростков: волонтеры просят помощи в их поиске
Новосибирск погрузился в транспортный коллапс: пробки достигли 9 баллов
Погода на день в Новосибирске: 16 ноября похолодает до минус 17 градусов
Вкусный путеводитель: в Новосибирской области готовят к выпуску кулинарную книгу с рецептами из районов
«Зачем ей дали наше гражданство»: девушку раскритиковали за откровенную фотосессию в честь получения паспорта
Рука девочки застряла в горячей батарее в школе: поливали холодной водой и ждали спасателей
Кто на новенького: стал известен возможный кандидат на должность прокурора Новосибирской области
«Агрессивное» удаление зубов: коту разбили мордочку и оставили в лапе катетер
«Заряженные космосом и астральной энергией»: новосибирская пенсионерка заработала на продаже БАДов более 5 миллионов рублей
Под домашний арест: новосибирцу грозит до 10 лет тюрьмы за аферы с землей
На борьбу с гололедом: главные магистрали Новосибирска посыпают противоскользким реагентом
По всей строгости: пенсионерку приговорили к 15 годам тюрьмы за продажу «исцеляющих» БАДов
В Москву на службу: из Новосибирска в Президентский полк отправились 15 призывников
«Полыхает, капец»: в 25-этажном доме в центре города случился пожар
Опять череда неудач: хоккейная «Сибирь» проиграла шестой матч подряд
Погода на день в Новосибирске: 15 ноября будет минус 4 градусов и метель
В Новосибирске пройдет конференция для руководителей военно-патриотических организаций
Самой красивой девочке России сломали нос в новосибирской школе
В кокошнике и трусиках: девушка отметила получение российского гражданства откровенной фотосессией