2018-11-13T07:46:25+03:00
Общество

Мешалкин, Покрышкин и Чкалов: новосибирцы выберут имя для аэропорта из трех вариантов

Стали известны три варианта, из которых новосибирцы выберут новое имя для аэропорта Толмачево
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцам предложили три варианта фамилий на выбор для названия аэропорта.Новосибирцам предложили три варианта фамилий на выбор для названия аэропорта.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня, 13 ноября озвучили фамилии известных людей России, которые вышли на голосование на название новосибирского аэропорта. Эти кандидатуры отобрал ВЦИОМ из 10 предложенных общественной палатой.

Добавим, ранее десять имен претендовали украсить вывеску новосибирского аэропорта «Толмачево». Александр Покрышкин, Михаил Лаврентьев, Евгений Мешалкин, Николай Гарин-Михайловский, Арнольд Кац, Георгий Байдуков, Валентин Коптюг, Павел Сухой, Валерий Чкалов и Яков Цивьян вошли в лонг-лист конкурса «Великие имена России».

— Теперь новосибирцам предлагают выбрать из трех вышедших в тройку фамилий: Евгений Мешалкин, Александр Покрышкин и Валерий Чкалов — рассказала руководитель Историческое общество СФО Екатерина Болдырева.

Напомним, Новосибирская область присоединилась к всероссийскому проекту «Великие имена России». Теперь у новосибирцев появится возможность выбрать имя аэропорту Толмачево. Голосование проходит в четыре этапа. Это уже третий этап, где остается выбрать из трех вариантов. Наименование «Толмачево» у аэропорта сохранится и будет дополнено именем выдающегося соотечественника. К 30 ноября состоится финальное голосование.

Проголосовать за понравившийся вариант жители Новосибирска могут на сайте великиеимена.рф. в социальных сетях, с помощью смс-голосования или заполнения анкеты.

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