2018-11-07T11:50:38+03:00
Здоровье

Ломают руки и разбивают головы: в новосибирских травмпунктах из-за гололеда выстроились очереди

Также появились первые случаи буксовки машин «скорой помощи» в не почищенном снегу
Александра БРУНЯ
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В круглосуточные травмпункты выстроились длинные очереди.В круглосуточные травмпункты выстроились длинные очереди.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске из-за гололеда все больше людей получают травмы. В круглосуточные травмпункты выстроились длинные очереди.

— Очень большие очереди в травмпункт. Люди с переломанными руками, ногами, — рассказал «КП»-Новосибирск» читатель Андрей, который сегодня побывал в Городской поликлинике №1.

Напомним, что гололед в город пришел на прошедших выходных и сразу же добавил проблем и новосибирцам, и врачам. За прошедшие сутки ситуация не улучшилась:

— За 6 ноября у нас было 29 вызовов на гололедные травмы — это переломы конечностей, сотрясения головного мозга. Были только вызовы к взрослым пациентам, — рассказала Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи.

Не почищенный снег также добавил проблем машинам «скорой».

— У нас уже было три буксовки. Все в частном секторе, — добавила Ирина Большакова.

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