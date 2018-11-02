2018-11-02T09:35:06+03:00
Здоровье

Берегите руки, ноги: более 70 новосибирцев оказались в травмпунктах из-за гололеда за два дня

Также пострадали семь детей
Александра БРУНЯ
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Врачи также зафиксировали первые обморожения.Врачи также зафиксировали первые обморожения.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Холода и гололед последних двух дней добавили хлопот и сибирякам, и врачам. Горожане стали чаще падать, получать растяжения и даже переломы:

— В течение двух дней после начала гололеда увеличилось количество гололедных травм. Вчера было около сорока взрослых и четырех детских вызова, сегодня уже тридцать три взрослых и три детских. И было даже два обморожения: стопы и кисти. Несерьезно, но все-таки холодовые травмы были получены, — рассказала Ирина Большакова, главный врач новосибирской «Станции скорой помощи».

Врачи просят быть горожан аккуратнее. И если вы получили травму поскользнувшись, обращайтесь за медицинской помощью: или вызывайте «скорую помощь» или приходите самостоятельно в травмпункт. Даже без документов, в травмпункте не имеют права отказать в медицинской помощи.

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