Асфальт на снег: новосибирец снял видео о типичном для Новосибирска ремонте дорог

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-05T12:01:29+03:00

Рабочих не смутило, что они укладывают асфальт на снег. Стоп-кадр с видео Станислава Кайгородова.

Изменить размер текста: A A

Вчера, 4 ноября новосибирец стал свидетелем как всегда поражающим воображение ремонтом дорог.

— Вот уже нормально детскую площадку укатали, вообще нормально, — комментирует из окна своей квартиры приславший в КП - Новосибирск видео местный житель Станислав Кайгородов.

Видео было снято в воскресенье, 4 ноября на Красном проспекте, 220. На нем рабочие несмотря на погоду — шел снег, занимались дорожными работами. А именно, укладывали асфальт прямо на покрытую снегом детскую площадку.

Напомним, это далеко не первый случай такого нестандартного ремонта дорог в Новосибирске. Ранее мы писали о рабочих, которые укладывали асфальт в большую лужу. Правда, после передумали и собрали его обратно.