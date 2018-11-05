Асфальт на снег: новосибирец снял видео о типичном для Новосибирска ремонте дорог
Вчера, 4 ноября новосибирец стал свидетелем как всегда поражающим воображение ремонтом дорог.
— Вот уже нормально детскую площадку укатали, вообще нормально, — комментирует из окна своей квартиры приславший в КП - Новосибирск видео местный житель Станислав Кайгородов.
Видео было снято в воскресенье, 4 ноября на Красном проспекте, 220. На нем рабочие несмотря на погоду — шел снег, занимались дорожными работами. А именно, укладывали асфальт прямо на покрытую снегом детскую площадку.
Напомним, это далеко не первый случай такого нестандартного ремонта дорог в Новосибирске. Ранее мы писали о рабочих, которые укладывали асфальт в большую лужу. Правда, после передумали и собрали его обратно.
Асфальт на снег..