И так сойдет: в Новосибирске дорожники уложили асфальт в лужу

СЕГОДНЯ 04:49 2018-10-24T04:50:09+03:00

Дорожники уложили асфальт в лужу, но потом передумали и убрали его. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

После того, как асфальт положили в лужу, дорожники передумали и собрали его обратно

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске дорожные рабочие во время ремонта высыпали асфальт прямо посреди большой лужи, но в какой-то момент передумали, и убрали его обратно. Такой ремонт дорог новосибирцы наблюдали в Октябрьском и Заельцовском районах города.

— На улицах Грибоедова и Рельсовой, рабочие уложили асфальт в лужи. Кроме этого, на Рельсовой дорожники после проведенной так называемой «работы» передумали, и собрали асфальт обратно в кузов самосвала, видимо осознав тщетность попыток ремонта в нарушение всех норм и здравого смысла, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсетях.

Пользователи соцсетей конечно, возмутились такому ремонту. Вот что они пишут в комментариях:

— Что-то асфальт какой-то прозрачный? Асфальт будущего, а мы не знаем? — интересуется один.

— Так это бизнес. Каждый год отмывать деньги на одних и тех же ямах, — отмечает второй.

— Это уже традиция, как лужи, так дорогу ремонтируют, красавчики, — добавляет третий.

— В Новосибирске на самом деле разработан и в последнее время применяется асфальт, который можно и в дождь и в снег укладывать. А некоторые подрядные организации, узнав все вышеперечисленные характеристики, решили, что можно и под водой его спокойно класть, — рассуждает четвертый.