И так сойдет: в Новосибирске дорожники уложили асфальт в лужу
В Новосибирске дорожные рабочие во время ремонта высыпали асфальт прямо посреди большой лужи, но в какой-то момент передумали, и убрали его обратно. Такой ремонт дорог новосибирцы наблюдали в Октябрьском и Заельцовском районах города.
— На улицах Грибоедова и Рельсовой, рабочие уложили асфальт в лужи. Кроме этого, на Рельсовой дорожники после проведенной так называемой «работы» передумали, и собрали асфальт обратно в кузов самосвала, видимо осознав тщетность попыток ремонта в нарушение всех норм и здравого смысла, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсетях.
Пользователи соцсетей конечно, возмутились такому ремонту. Вот что они пишут в комментариях:
— Что-то асфальт какой-то прозрачный? Асфальт будущего, а мы не знаем? — интересуется один.
— Так это бизнес. Каждый год отмывать деньги на одних и тех же ямах, — отмечает второй.
— Это уже традиция, как лужи, так дорогу ремонтируют, красавчики, — добавляет третий.
— В Новосибирске на самом деле разработан и в последнее время применяется асфальт, который можно и в дождь и в снег укладывать. А некоторые подрядные организации, узнав все вышеперечисленные характеристики, решили, что можно и под водой его спокойно класть, — рассуждает четвертый.